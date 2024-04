12h de nuit à l'hôpital de Chalon ? La direction réaffirme la consultation en vue d'une période de test

C'est l'un des dossiers les plus chauds du moment en terme de ressources humaines au sein de l'hôpital de Chalon sur Saône. Alors que les organisations syndicales sont montées au créneau afin de dénoncer la seule idée de passer aux 12h de nuit, la Direction de l'établissement rétorque "attractivité" et "sujet de société". Philippe Collange-Campana s'appuie en cela sur les changements de moeurs en terme de travail dans l'univers hospitalier alors que les syndicats affichent les études d'impact sur la santé des soignants passés en 12h sans compter l'impact sur la vie de famille en terme d'organisation. La situation s'est envenimée entre les équipes de nuits et la direction au cours du dernier conseil de surveillance de l'hôpital de Chalon, en présence de Gilles Platret, Président du Conseil.

Le maire a tenu à attendre les professionnels de santé, leur laissant la possibilité de s'exprimer au cours du conseil. Si Philippe Collange-Campana s'est retranché sur sa volonté d'expérimenter l'idée, il a tenu toutefois à bien confirmer que cette expérimentation ne se fera que sur la seule volonté d'au-moins 80 % de volontaires, afin de respecter les proportions entre agents de jour et de nuit, tout en "ne souhaitant pas cliver les équipes".

Si d'aventure, la consultation devait valider la démarche de la direction en terme d'expérimentation, Phillippe Collange-Campana a tenu à préciser qu'en aucun cas, l'expérimentation se transformerait en application stricte. D'ores et déjà, de nombreux cadres de santé ont fait savoir qu'une généralisation des 12h n'était pas à l'ordre du jour, ni même une volonté de la direction. Seuls certains services peuvent éventuellement basculer dans une telle organisation mais là encore, la direction a réaffirmé de ne pas user d'un passage en force.

Du côté des ressources humaines de l'hôpital, on affiche une volonté de répondre au défi du recrutement alors que la plupart des établissements de santé basculent vers de nouvelles organisations d'horaires. Les agents de nuit ont déjà sorti leur propre consultation... 98 % d'opposition à un changement d'organisation les concernant, et du côté des syndicats, la menace de grève à répétition a été avancée.

Laurent Guillaumé