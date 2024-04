La Bibliothèque municipale s'invite dans les maisons de quartier de Chalon-sur-Saône

Désormais, vous pouvez emprunter et rendre des livres et des magazines grâce aux points de lecture. Plus de détails avec Info Chalon.

Des points de lecture ouvrent leurs portes dans les maisons de quartier de Chalon-sur-Saône.

Vendredi 5 avril, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, s'est rendu à la Maison de quartier du Plateau Saint-Jean pour le lancement des points de lecture dans plusieurs maisons de quartier de notre ville, en présence notamment de Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture, et Adrien Moniot, le directeur de la Bibliothèque municipale.

Ainsi, en plus de la Bibliothèque Adultes, de la Bibliothèque Jeunesse et de la Bibliothèque des Prés Saint-Jean, de nouveaux espaces sont désormais à la disposition des habitants pour consulter et emprunter des livres et des magazines.

Les maisons de quartier du Stade-Fontaine aux Loups, des Aubépins, de la Paix, du Plateau Saint-Jean et des Charreaux sont les premières à bénéficier d'un point de lecture, un coin-lecture spécialement dédié à cette activité et accessible à leurs heures habituelles d'ouverture.

Et, une fois par mois, des bibliothécaires seront sur place pour conseiller chacun.

Dès à présent, ce sont 3250 livres qui peuvent d'ores et déjà être commandés (sur place ou sur le site de la Bibliothèque municipale) et bientôt, tout le fonds de la Bibliothèque sera accessible depuis les quartiers de Chalon-sur-Saône !

En outre, un véhicule spécifique à la Bibliothèque lui permettra d'aller sur le terrain lors d'événements particuliers (fêtes de quartier, fêtes d'école) afin de sensibiliser le grand public au bonheur de la lecture.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati