Qui a dit que les petits bals montés n’intéressaient plus personne ?

L’ensemble musical des Musiques à Ouïr – Denis Charolles (batterie, chant, trombone), Julien Eil (flûte, saxophones alto et baryton, clarinette basse), Christophe Girard (accordéon) et Leïla Soldevila (contrebasse) – a fait danser petits et grands. Un public très participatif et enjoué qui n’a pas hésité à communiquer son enthousiasme. Finalement, on se dit qu’un petit bal monté le samedi après-midi est très tentant !

Le festival Les Utopiks se poursuit : https://www.espace-des-arts.com/

SBR