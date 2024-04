Bientôt, la nouvelle chambre funéraire des Pompes Funèbres Guillon

Situé avenue Monnot en face de la station-service, au numéro 19 (anciennement Aldi), ce lieu deviendra un repère de soutien et d’union pour les familles endeuillées.

Un espace unique en son genre

Doté de cinq salons funéraires, chacun conçu pour offrir intimité et recueillement, ce complexe se veut un lieu de dignité et de respect.

En plus de ces salons dédiés, une somptueuse salle de cérémonie omni culte de 300 mètres carrés sera spécialement aménagée pour accueillir des adieux personnalisés et empreints de solennité. Cette salle se distinguera de tout ce qui se fait dans le secteur.

Un espace de vente de 200 m2 sera également à disposition, permettant aux familles de trouver ce dont elles ont besoin en un seul lieu, dans un moment où chaque détail compte.

Se retrouver

Et parce que le soutien va bien au-delà des formalités, une salle de convivialité chaleureuse et apaisante sera disponible pour les proches qui souhaitent se retrouver et échanger leurs précieux souvenirs.

Les Pompes funèbres Guillon doivent leur pérennité – bientôt 75 ans – aux nombreuses familles accompagnées qui ont exprimé leur gratitude.

L’ouverture de ce complexe, prévue pour le début de l’automne, marque une nouvelle étape dans leur engagement indéfectible durant ces moments difficiles.

Pour plus d’informations et pour toute demande, n’hésitez pas à contacter les Pompes Funèbres Guillon.

Par Nathalie DUNAND

[email protected]

Contact :

Espace funéraire GUILLON

À Chalon-sur-Saône : 60, av. Boucicaut

Tél. : 03 85 48 29 37 (permanence 7 J/7 – 24 h/24, y compris dimanche et jours fériés)

Site : https://www.pfguillon.com/