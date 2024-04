Le Club canin de Châtenoy le Royal a accueilli dimanche 31 mars l’exposition de la Régionale d’Elevage Bourgogne Franche Comté de Staffordshire Bull Terrier Club de France 2024. (2/3)

• Jeune Mâles •

1er - Excellent : U'Hurricane Run Of The Black Pearl Island - Prop. et Elev. : Cristofani Elodie

2ème - Excellent : Unlimited Zarka De La Ronce Des Hautures - Prop. et Elev. : Alves Jean-Pierre

3ème - Excellent : Zarlorstar Ultimo Omega - Prop. et Elev. : Potin Maxime

4ème - Excellent : Honeyblood Unbeaten Viking - Prop. et Elev. : Allard Graziella

• Jeune Femelles •

1er - Excellent, Meilleur Jeune : The French Connection House Of Warrior - Prop. et Elev. : Stenegre Anthony

2ème - Excellent : Eternal Empire Unik Love - Prop : Casabella Joris

3ème - Excellent : Nairobi - Prop : Gulino Ludovico

4ème - Excellent : Umbrellas Popped Open King Of Caribs - Prop. et Elev. : Louison Luidovic

• Intermédiaire Mâles •

1er - Excellent : The New Cracker House Of Warrior - Prop. et Elev. : Stenegre Anthony

2ème - Excellent : Tristepin De Art Of Breeding - Prop. et Elev. : Fontaine Mickael

3ème - Très Bon : Aarukabulls Fire Storm - Prop : Vienne Fabien

4ème - Très Bon : Twister Black Storm The Dream Of Lou Ann - Prop : Philibert Nicolas

• Intermédiaire Femelles •

1er – Excellent, Meilleur De Race : Honeyblood Trust My Destiny - Prop. Et Elev. : Allard Graziella

2ème - Excellent : Forever Bull Giuliette Pkr - Prop : Lefebvre Ludovic

3ème - Excellent : Themis Justice Goddess Des Halyzes D'arelate - Prop : Rabaud Sébastien

4ème - Excellent : Tala De Art Of Breeding Staffie – Prop. Et Elev. : Fontaine Mickael

• Ouverte Mâles •

1er - Excellent, Meilleur Sexe Opposé : Small Wild One Ptimus Prime - Prop : Rocha Manuel

2ème - Excellent : Really Pleased To Meet You King Of Caribs - Prop : Plé Anaïs

3ème - Excellent : Staffordiamond's Show Must Go On - Prop : Marchasson Estelle

4ème - Excellent : Somewhere Black Stars Ghana De La Ronce Des - Prop : Alves Jean Pierre

• Ouverte Femelles •

1er - Excellent : Ravazez Lo Ker Du Domaine D'ishtar - Prop : Lefebvre Ludovic

2ème - Excellent : Small Wild One Single Lady - Prop : Rocha Manuel

3ème - Excellent : Relax Take It Easy Of Stafford Edition - Prop : Gabrion Melissa

4ème - Excellent : Staffordiamond's Say My Name - Prop : Marchasson Estelle

• Travail Mâles •

1er - Excellent : Wenilek's The Red Charm - Prop : Laudicina Syrine

• Travail Femelles •

1er - Excellent : Pump-It Dite Moira De La Légende Des Valkyries - Prop : Grimal Loreleï

2ème - Excellent : Blackops Stafford Show Me The - Prop : Legras Léa

3ème - Excellent - Red Charming House Of Warrior - Prop : Laudicina Syrine

4ème - Excellent : Remember Me Of The Black Pearl Island - Prop. Et Elev. : Cristofani Elodie

C.Cléaux