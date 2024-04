Festival Chalon Dans la Rue : Avec ‘Le Bruit De La Rue # 20’, le 19 avril, on danse à l’Abattoir et deux performances en une soirée !

Le communiqué

Le Bruit de la rue, vous connaissez ? Le rendez-vous de Chalon dans la rue hors du festival.

Le 19 avril, place à la danse, au DJ set, façon spectacle ou performance. Une soirée 2 en 1, décalée et mouvementée. Accrochez-vous !

Au programme

• 20h45 - Bien Parado de la Compagnie La Méandre Duo de danse – musique électronique en espace public.

Bien Parado est un spectacle de danse pour l’espace public dans lequel la Sévillane rencontre la musique électronique. Avec un cube pour estrade et l’espace public pour seul décor, une danseuse et un musicien s’apprivoisent et traversent le temps jusqu’à trouver un rythme commun, une danse libératoire. Bien Parado est une ode à la liberté, une bataille viscérale jusqu’à l’émancipation.

• 21h30 - Destiny’s Flakes du Collectif Hoods Flakes , Danse - musique - performance en espace public

Destiny’Flakes est un concert performatif et subversif, une performance unique et audacieuse. Bienvenue au DJ set le plus sauvage et délirant de l’année ! Laissez-vous embarquer dans un concert hors du commun. Le but ? Vibrer, lâcher prise physique, pour faire émerger des situations inattendues. Ici, tout est possible ! Rien n’est réel, tout est provisoire. Préparez-vous à une montée d’adrénaline !

19 Avril à 20h30 Tout public - Gratuit

Site de l’Abattoir - 52, quai Saint-Cosme - Chalon-sur-Saône

[email protected]

Bar de LaPéniche, restauration sur place avec le foodtruck By Zack (propriétaire de l'Hostaria Restaurant Pub).