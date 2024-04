"Faites du sport, fête de l’athlétisme", les élèves des 3 groupes scolaires de Châtenoy le Royal sur le terrain.

Environ 140 élèves des écoles primaires Berlioz, Cruzille et Rostand ont participé à la fête de l’athlétisme au complexe sportif du Treffort.

Une action portée par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) Arc en Ciel et menée conjointement par les enseignants des 3 écoles de la commune, l’Entente Chalonnaise d’Athlétisme et le Lycée Emiland Gauthey a réuni sur les terrains du complexe sportif du Treffort une quarantaine d’élèves de CM1 et CM2.

Cette édition 2024 de « Faites du sport, fête de l’athlétisme » a été une totale réussite avec une bonne participation des trois groupes scolaires primaires Rostand, Cruzille et Berlioz.

Les jeunes sont passés dans 5 ateliers : le saut à la perche à l’intérieur du gymnase Alain Colas, le lancer du poids et du vortex sur le terrain en herbe, le saut en longueur, la course de haies sur la nouvelle piste et le cross de 800 mètres en extérieur autour des terrains de foot.