Pour clore le festival Les Utopiks, 500 participants ont déambulé dans les rues de Chalon-sur-Saône avec 200 lanternes

A 20h, le parvis de l’Espace des Arts rassemblait déjà énormément de monde pour la Grande Parade Nocturne organisée par l’Espace des Arts dans le cadre de son festival Les Utopiks. Pour ce projet participatif d’ateliers de création des lanternes et de déambulation, l’Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône s’est associé au CNAREP-Chalon Dans La Rue et au Collectif Les Poussières. Grâce à ce partenariat, ce sont 200 lanternes en osier et en papier qui ont été fabriquées par petits et grands lors d’ateliers proposés tout au long de ce festival organisé du 2 au 12 avril.

A 20h30, le départ sous bonne escorte était donné depuis le parvis de l’Espace des Arts pour une déambulation en musique (Radio Kaizman (Hip-Hop-Brass-Band) et DJ Mathoeus (vélo blaster)) dans les rues de Chalon-sur-Saône illuminées grâce aux créations des participants et certaines d’entre elles ne manquaient pas d’originalité. Vers 21h30, après avoir croisé les danseurs de la formation Hip-Hop, la Grande Parade Nocturne a rejoint le site de l’Abattoir pour un final musical et très festif.

SBR