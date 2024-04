Léon annonce son retour au TSAR à Chalon !

Samedi 13 avril, venez découvrir le nouveau décor du TSAR et goûter ses cocktails originaux !

Le TSAR a fait peau neuve et vous invite à l’inauguration samedi 13 avril à partir de 21 h.

Plus encore : un retour plus qu’attendu au TSAR, celui de Léon, qui a partagé récemment sur les réseaux sociaux sa joie de revenir et de vous retrouver :

« Il y a déjà 3 ans, je vous annonçais mon départ de La Suite, établissement dans lequel j’ai fait la connaissance de beaucoup d’entre vous.

J’ai côtoyé des personnes formidables qui m’ont fait grandir professionnellement, personnellement, mais aussi humainement.

C’est fort de ce bagage que j’ai pu voguer ensuite vers d’autres horizons, et vivre d’autres expériences.

Je me suis avant tout rendu compte que, quoi que je fasse, où que j’aille, je gardais un attachement particulier et un souvenir indélébile de mon passage à La Suite qui a été ma première expérience dans le monde de la nuit.

Chaque année, des opportunités se sont présentées à moi, mais parmi elles, il y en a une que je me devais de saisir aujourd’hui.

C’est donc avec plaisir que je vous annonce mon retour avec la reprise de la direction de la discothèque, LE TSAR, située à Chalon-sur-Saône au 10-12, place Thévenin.

Aussi, pour fêter l’avènement du TSAR, je vous convie à son grand lancement après travaux de rénovation, et je vous donne rendez-vous ce samedi 13 avril à partir de 23 h.

J’espère vous y voir nombreux, mais surtout j’espère que vous vous plairez dans votre nouveau Club et que vous y passerez des moments inoubliables. » (Léon)

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Pour une soirée en toute sécurité, désignez votre SAM ! Bon esprit et tenue correcte exigés.

TSAR

10, place Thévenin (sur l’Île-Saint-Laurent)

71100 Chalon-sur-Saône

Page FB : cliquer ici