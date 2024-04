Un premier pas vers la robotique à l'école Pauline Kergomard

Un projet mis en place grâce à un partenariat entre le Grand Chalon et l'Éducation Nationale. Plus de détails avec Info Chalon.

Le Grand Chalon prête aux écoles plusieurs valises de robots, chacune à destination respectivement du cycle 1 (maternelle), du cycle 2 (CP-CE1-CE2) et du cycle 3 (CM1-CM2).

Ainsi, les robots de cycle 1 présentés vendredi matin à l'école Pauline Kergormard étaient des Blue-Bot, adaptés à l'âge des élèves de la classe de Grande Section et de CP de Clémentine Lebaudy.

Le matériel est partagé entre deux circonscriptions de Chalon-sur-Saône, Chalon 1 et Chalon 2, puis un accompagnement aux usages pédagogiques du matériel auprès des élèves et des enseignants a été mis en place par Valentin Ramos, l'enseignant référent pour les usages du numérique de la circonscription concernée, ici Chalon 2, ce dernier intervenant à raison d'une demi-journée tous les quinze jours des vacances d'hiver aux vacances d'avril, pour apporter une aide ponctuelle à la classe.

Le travail autour de ce type de matériel permet, au-delà d'initier les élèves à la programmation, de travailler le repérage dans l'espace et sur quadrillage, le rapport à l'erreur par tâtonnement, de travailler le langage oral et écrit, puisque les déplacements des robots sont liés à l'histoire d'un album lu par les élèves de CP et entendu par les élèves de Grande Section.

C'est tout l'intérêt de mener un projet pluridisciplinaire.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati