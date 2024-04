L’Association Valentin Haüy a tenu son assemblée générale

Le mardi 09 avril l’assemblée générale de l’Association Valentin Haüy, s’est tenue dans ses locaux de la rue Jean Moulin.

Après la présentation des membres du bureau par le président Thierry CARPENTIER, 7 points inscrits à l’ordre du jour, étaient débattus.

- Présentation des activités 2023 :

(voyages, repas, activités diverses, intervention dans des écoles, collèges et au sein de certaines entreprises, participation à la commission de circulation…

- Résultats financiers de l’exercice 2023 :

la trésorière donne lecture du bilan qui laisse apparaître une santé financière saine).

- Travaux réalisés en 2023 dans les locaux de chalon :

les plus gros travaux concernent l’aménagement d’une salle en vue de l’ouverture de la future boutique pour la vente de matériels spécifiques liés au handicap de la vue et de nouveautés qui faciliteront la vie des malvoyants ou non-voyants. Cette boutique sera ouverte rue Jean Moulin dans le courant du mois de juin.

- Travaux à prévoir pour 2024 :

mise aux normes pour l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, mise aux normes sortie de secours, remplacement des anciens luminaires par des LED….

-Projets 2024 :

tour de l’Aude en tandem, activités diverses, forum des associations, repas champêtre, quête nationale, appels à dons….

-Antenne d’Autun :

le comité de Chalon tient une permanence à Autun tous les deuxièmes vendredis de chaque mois

-Questions diverses :

le Président a répondu à toutes les questions et interrogations des participants et il rappelle que les journées « portes ouvertes » de l’association auront lieu les 10,11 et 12 octobre 2024. De nombreuses animations sont prévues.



Cette réunion a rassemblé plus de 40 personnes et s’est terminée autour d’un déjeuner convivial offert par le Comité de Chalon.