Intergénérationnel : Prémices aux Jeux Olympiques au Gymnase du Devoir

Vendredi 12 avril 2024, c'est par un bel après-midi printanier que des élèves de 2nde Bac pro Animation Enfants et Personnes Agées (AEPA) du lycée Saint-Charles ont invité leurs aînés de 3 résidences séniors de Chalon-sur-Saône pour un préambule aux Jeux Olympiques. Plus de détails avec Info Chalon.

En début d'année, les élèves de 2nde Bac pro Animation Enfants et Personnes Agées (AEPA) du lycée Saint-Charles ont proposé des activités périscolaires aux enfants de l'école primaire Le Devoir. Depuis le mois de février, c'est avec les séniors des résidences Lauprêtre (7b Rue Denon), Les Girandières (21 Avenue Victor Hugo) et Les Hirondelles (4 Avenue John Fitzgerald Kennedy) de Chalon-sur-Saône, qu'ils ont organisé des animations, grâce à une convention de partenariat avec ces trois établissements.

Au programme, des jeux de société, des activités gourmandes ou simplement des échanges conviviaux, l'occasion de moments de partage riches et joyeux.

Lors de ces échanges, les élèves ont organisé cette rencontre inter-résidences au Gymnase du Devoir avec Sonia Repy et Joëlle Daviet, leurs professeurs d'animation, et leur professeur d'EPS, Stéphanie Bureau.

Cet après-midi, les résidents des trois établissements avaient le choix entre du badminton ballon, un parcours, un mini-golf, un frisbee panier, un «traîne ton plaid» ou un jeu de coordination… autant de jeux où les joueuses et joueurs seniors ont montré qu'ils savaient encore viser et se dépasser. Pas de compétition mais des échanges inter-résidences, de la complicité intergénérationnelle et des éclats de rire.

Et pour clore ces jeux, prémices aux Jeux Olympiques, un goûter partagé où sourires aux lèvres, chacun a pu exprimer le plaisir partagé de ce moment ludique et chaleureux. Au final, rien que des médailles d'or et le souhait réciproque de renouveler ces échanges.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati