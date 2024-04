Les week-ends DREAM, des parenthèses bienveillantes

« Ce projet de Week-end DREAM a germé dans nos esprits fin 2021 : Réunir des adolescents et des jeunes adultes en rémission l’espace d’un week-end. » déclare Sylvie Garopin, trésorière de l’association et maman de Marie, emportée par un lymphome en Août 2016.

Proposer des activités hors les murs de l’hôpital durant la période de rémission, dans un endroit cocooning est une main tendue à l’adolescent ou au jeune adulte en souffrance à un moment douloureux de sa vie. C’est là toute l’essence de ce projet.

Le premier Week-end DREAM a eu lieu en Juin 2022. Les jeunes ont été conquis par ce qu’ils ont vécu et l’association a été convaincue de la nécessité de ce rendez-vous hors du temps.

Fort de ce constat, 2 nouveaux week-ends DREAM ont été orchestrés courant 2023 pour les jeunes, un autre dédié pour les parents d’enfants malades et 4 autres sont programmés courant 2024.

Début Mars 2024, des jeunes en rémission se sont rencontrés à la villa Léonie à Marcigny. Nous vous partageons leurs impressions.

« J'ai passé un super week-end en compagnie de personnes formidables !!! Les activités en groupe m'ont permis de faire connaissance avec les autres jeunes. À la fin du week-end j'avais l'impression de connaître tout le monde depuis des années. L'ambiance du week-end était vraiment très conviviale ce qui m'a permis d'être à l'aise avec tout le monde. Bref, le week-end est passé beaucoup trop vite ! La cuisine d'Henri était incroyable ! »

« Je n'avais pas d'attente particulière parce que le simple fait d'être dépaysée et de se voir proposer des activités était ce qu'il me fallait. J'avais quelques craintes cela dit, qui se résument à cette question : allais-je réussir à m'intégrer ? Et la réponse est oui. Donc pour ça merci. J'éprouve également un sentiment de gratitude pour toute cette gentillesse et le don de soi dont chacun a fait preuve. J'ai été ravie de trouver un espace où l'on pouvait parler de la maladie sans y être réduite. Le week-end a été génial. Merci encore à vous d'avoir permis de nous rencontrer et de nous retrouver lors de ce week-end. C'est très précieux. »

Le week-end dernier, l’association a voulu offrir cette parenthèse à des parents ayant perdu leur enfant de cette terrible maladie, car il est aussi important de les chouchouter.

« Cela nous a fait beaucoup de bien à mon mari et moi. Ces années passées au côté de notre fille qui luttait contre la maladie ont été dévastatrices pour notre famille et être aux côtés de personnes qui connaissent ce que nous avons vécu et le simple fait de pouvoir partager nos émotions/expériences en toute bienveillance aide à avancer. Alors un énorme merci d’avoir rendu ces moments possibles. »

Plusieurs activités sont proposées tout au long de ces week-ends cocooning, à savoir :

L’art-thérapie et le body painting avec Sabrina Vailleau-Lanni

La sophrologie avec Christel Fayard-Couturier

La réflexologie avec Marie Jo Reudet

Le yoga avec Andrée Holock

La photographie avec Alexandra Quatrain ou Sylvie Meunier

Les ateliers cuisine avec Henri Reudet

L’important est que toutes ces activités soient proposées mais pas imposées.

Ces rendez-vous cocooning sont possibles grâce aux dons et l’association remercie tout particulièrement la fondation SUCDEN qui soutient et finance ce projet.

Le prochain Week-end DREAM se déroulera fin Juin 2024 alors n’hésitez pas à contacter l’association si vous voulez avoir plus de détails sur www.le-reve-de-marie-dream.fr

« Pour ce qui est de l’avenir, il ne suffit pas de le prévoir mais de le rendre possible »

Antoine de Saint-Exupéry