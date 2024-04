Mesdames, inscrivez-vous sur les listes électorales et exercez votre droit de vote acquis il y a 80 ans !

Après des décennies de lutte des féministes et de refus d’une partie de la classe politique, dans un pays meurtri par la guerre et l’occupation, le 21 avril 1944 les Françaises obtenaient enfin le droit de voter. Un signe d’espoir, de reconnaissance et de progrès alors que la seconde guerre mondiale est loin d’être terminée.

En 2024, ce droit d’élire et d’être élu.e est perçu comme normal, en France et en Europe. Pourtant il n’a rien d’anodin, les pseudo élections qui ont eu lieu récemment dans plusieurs pays du monde nous le rappellent.

En 2024, les idées de la droite extrême et l’extrême droite continuent à se développer et risquent de mettre à mal l’Union Européenne telle que nous la connaissons avec des conséquences graves dont les femmes seront les premières victimes.

En 2024, nous savons que l’Union Européenne n’est pas une organisation idéale mais nous constatons aussi qu’elle permet des avancées pour les femmes et les filles, notamment dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, l’égalité professionnelle et salariale ou la représentation des femmes dans le monde économique ou politique.

A Femmes solidaires, nous pensons qu’il est donc important que les femmes se mobilisent le 9 juin prochain et votent pour des député.es européen.nes qui continueront à faire avancer leurs droits et l’égalité dans tous les domaines de la société.

Mesdames, vous avez jusqu’au 3 mai pour vous inscrire sur les listes électorales si vous n’êtes pas inscrites.

Exercez ce droit fondamental de voter !