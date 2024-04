Plus de 100 manifestants pro-palestiniens ce samedi dans les rues de Chalon-sur-Saône

Une manifestation pour la paix et en soutien au peuple palestinien a lieu ce samedi 20 avril au départ de la Place de Beaune. Plus de détails avec Info Chalon.

La manifestation de ce samedi 20 avril à Chalon-sur-Saône pour «un cessez-le-feu immédiat» à Gaza et en soutien au peuple palestinien organisée par l'Association France-Palestine Solidarité de Saône-et-Loire (AFPS 71).



Le cortège qui a réuni plus de 100 manifestants est parti de la Place de Beaune après une prise de parole d'Ibtissame Moutawadi Chaplin. Le thème de cette manifestation était «Gaza des visages, pas que des nombres», a rappelé cette dernière.

Quelques portraits des victimes ont été portés par des manifestants à cette occasion.

Après avoir déambulé dans les rues du centre-ville, les manifestants se sont arrêtés sur la Place de l'Hôtel de Ville.

Tour à tour, Anne-Marie Robert pour La France Insoumise (LFI), Claude Girod pour la Confédération Paysanne, Marie-Françoise Ghesquier et Richard Béninger, le co-président de l'AFPS71 ont pris la parole.

Pour rappel, depuis le mois d'octobre et le début du conflit entre le Hamas et Israël dans la Bande de Gaza, le bilan est de 34 049 morts et 76 901 blessés, selon un communiqué du Ministère de la Santé du Hamas.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati