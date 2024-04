Prix Vélo de Chatenoy-en-Bresse : le retour en images de la course historique organisée par le VCSM

Ce dimanche 14 avril, avait lieu la course de vélo de Chatenoy-en-Bresse, événement historique organisé par le VCSM (Vélo Club de Saint-Marcel) depuis 1980, rien que ça !

Malgré une arrivée compliquée où trois coureurs ont chuté et où les organisateurs ont dû faire appel aux pompiers, la course a été une fois de plus un fort succès.

Au total, ce sont plus de 200 coureurs qui ont pris le départ de la boucle de 3 kilomètres. (NDLR : 20 tours prévus)

Jean-Marc Gautheron, président du VCSM, a salué le travail de tous les signaleurs et de tous les bénévoles mobilisés derrière lui « qui font briller cette course depuis plus de 40 ans ».

En présence des élus des communes environnantes, le président a souhaité mettre à l’honneur Madame Sarah, riveraine de la course qui a accepté une année encore de prêter du « courant » pour alimenter les activités de l’organisation cycliste.

Monsieur Sébastien Martin, président du Grand Chalon, a quant à lui souhaité saluer le travail acharné de Jean-Marc et de toute son équipe pour cette course, désormais devenue incontournable.

Après la traditionnelle remise des prix, les organisateurs, accompagnés par Pascal Poulleau, ont remis le challenge financé par le garagiste sponsor du club (garage des Chavannes à Saint-Marcel) en récompensant le club le plus représenté : Saint-Martin-En-Bresse, club venu avec pas moins de 30 coureurs !

La saison cycliste a donc repris, Info Chalon ne manquera pas de vous donner des nouvelles des maraîchers, au fil des compétitions.



Amandine Cerrone.