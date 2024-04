«La tête dans les étoiles» : Carton plein pour le dernier spectacle de JeanPire et Balou au Clos Bourguignon

Ce dimanche, c'était rigoladeries et andouilleries au Clos Bourguignon avec le 7ème spectacle des deux larrons en foire. Plus de détails avec Info Chalon.

Organisé par le Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes, «La tête dans les étoiles», le 7ème spectacle de JeanPire et Balou a fait une fois encore mouche puisque vous avez été une centaine à vous rendre ce dimanche 21 avril au Clos Bourguignon.

Ici, les deux papés Sisis et Gégéne nous plongent sauce JeanPire et Balou dans les scènes mythiques de «La Soupe aux choux» (1981) de Jean Girault qui rassemble des acteurs légendaires comme Louis de Funès (dont c'était l'avant-dernier film), Jean Carmet et Jacques Villeret, pour le plus grand bonheur des Chalonnais et Grand-Chalonnais présents dans la salle.

Pour sa part, le Comité de quartier Saint-Jean-des-Vignes vous donne rendez-vous le samedi 4 mai pour la Fête de la Rosière 2024.

Au programme, défilé dans les rues principales du quartier, arrêt au 7 Rue Bois de Ménuse, le domicile d'Océane Bouillot, la nouvelle Rosière, réception à 16 heures à l'ancienne mairie de Saint-Jean-des-Vignes, retour sur la Place Damichel avec de nombreuses animations (château gonflable, pêche à la ligne, chamboule-tout, maquillage pour les enfants.

«C'était aussi l'occasion de fêter les 70 ans du rattachement de la commune de Saint-Jean-des-Vignes à la ville de Chalon-sur-Saône», nous précise Yvette Michelin, l'iconique présidente du Comité de quartier de Saint-Jean-des-Vignes.

Et ce n'est pas tout !

En effet, le Comité de quartier vous donne-rendez le dimanche 5 mai pour son traditionnel repas grenouilles (ou joue de bœuf) au Clos Bourguignon.

Plus de renseignements et inscriptions au 06 16 40 92 70 (date limite pour les inscriptions au 29 avril).

(Photos gracieusement fournies par Théo Garnier)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati