BASKET (Betclic Elite) - Le soulagement après une victoire arrachée sur le fil de l'Elan Chalon face à Blois

L'Elan Chalon aime à se faire peur. Capable du pire comme du meilleur, soulevant parfois et même souvent l'incompréhension chez les supporters en terme de résultats, les Chalonnais ont réservé le meilleur de leur basket ce mardi soir en déplacement à Blois. Il fallait encore une victoire pour se garantir un maintien dans l'Elite du basket national. Un match encore improbable avec des Chalonnais menés de 17 points au 3e quart temps et arrachant une prolongation avec l'égalité au 4e quart temps, jusqu'à remporter la victoire sur la prolongation sur le score de 95 à 92. Improbable... mais ils l'ont fait, se garantissant leur place la saison prochaine. Chalon peut respirer enfin... et envisager la fin de saison en toute sérénité. Face au Paris Basket Ball le 30 avril prochain au Colisée, la fête devrait être belle.

L.G