Abdelrahman Ammari triple champion de France

Et une, et deux et trois médailles. Le Chalonnais Abdelrahman Ammari a remporté le 21 avril 2024 au Palais des Sports de Marseille le titre de champion de France de K1, au Championnat de France de K1 Rules, dans la catégorie Junior des moins de 63,5 kilos.

Après avoir été sacré champion de France de kick-boxing à Bondy (Seine-Saint-Denis) en février et champion de France de full-contact à Paris, le licencié du Full Combat Academy, que plus rien arrête, récidive dans ce temple de son sport en réalisant un triplé historique.

À 16 ans, le jeune homme réalise un sans-faute avec une saison en pieds-poings en totalisant 10 combats pour 10 victoires dont 6 victoires par KO.

Avec ce triplé, Abdelrahman réussit le tour de force de placer la ville de Chalon sur Saône sur la carte, en venant à bout d'adversaire venant des quatres coins de France et de Navarre.

De quoi rendre très fier son entraîneur — et père qui le guide avec autorité — Atef Ammari de sa pépite qu'il forge avec soin et détermination. Ce dernier développe non seulement ses compétences techniques, mais aussi sa force mentale, sa discipline et sa stratégie sur le ring, le préparant ainsi à devenir un véritable champion.

Abdelrahman a puisé dans ses réserves les plus profondes, le courage et une volonté inébranlable pour remporter ce nouveau titre en K1.

Ce champion doit en grande partie son succès à un entraînement drastique, lui inculquant la rigueur nécessaire pour exceller durant les combats.

No pain no gain. Cela a fini par payer car il fera une détection en équipe de France, sous l'égide de la Fédération Française de Kickboxing, Muaythaï et Disciplines Associées (FFKMDA), ce week-end au CREPS de Mâcon.

Samedi, lors des quarts de finale, Abdelraman Ammari l'emporte face à Victor Burel du Punch de Weyer (Bas-Rhin), à la suite d'un énorme KO à la seconde reprise. Dimanche matin, le Chalonnais disputait les demi-finales, signant une nouvelle victoire par KO à la 2ème reprise face Adam Ankour du Bingo Boxing Club d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) qui était champion en titre 2023 de K1.

À l'issue d'un combat épique, Abdelrahman arrache la victoire, en venant à bout de Colyn Perdrix du Né Pour Combattre (NPC) de Saint-Chamond (Loire) après trois rounds d'une rare intensité. Une victoire amplement méritée qui permet au Chalonnais d'être sacré champion de France de K1 2024.

Toutes nos félicitations à Abdelrahman Ammari pour avoir dignement triplement représenter Chalon-sur-Saône, assurément ville européenne du sport.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati