Des animations aux Grottes d’Azé en Saône et Loire

En mai, les Grottes d’Azé, site culturel du Département de Saône-et-Loire, proposent des visites, des ateliers et des animations pour faire vivre aux petits et aux grands de fabuleuses aventures.

PROGRAMMATION

Tous les jours : visite commentée et accompagnée des Grottes

Tout un monde mystérieux est à découvrir en parcourant les deux grottes nichées dans le massif calcaire d’Azé.

Horaires consultables sur le site internet des Grottes d’Azé | Tout public | Durée : 1h30 | Tarif : 8 € adulte, 4,50 € de 6 à 17 ans, gratuit - 6 ans, 20 € / famille (4 personnes dont 2 adultes au plus) | Réservation conseillée

Samedi 4 mai, 14h30 : balade-conférence autour des plantes avec Diane Loury, botaniste

Les plantes comestibles sont nombreuses au printemps, leur saveur pleine de vitalité ! Sur le site naturel autour des grottes, apprenez à reconnaître les plantes sauvages, les cueillir et les cuisiner. Et dégustez un pesto sauvage en plein champ !

Adultes et enfants à partir de 11 ans | Durée : 2h30 | Tarif : gratuit | Réservation obligatoire



Jeudi 9 mai, 10h - 17h : atelier « travail de l’os à la Préhistoire » avec Florent Lemené, archéologue préhistorien

L’os était utilisé pour la fabrication de multiples objets : pointes de lance, instrument de musique, bijoux… Essayez-vous à la fabrication d’un petit objet à la mode préhistorique.

Adultes et enfants à partir de 8 ans | Durée : 30min | Tarif : gratuit

Vendredi 10 et samedi 11 mai, 18h : conte chanté « Sagarmatha, notre Terre Mère » par la Compagnie des Trieurs de sons

Avec ce conte imaginaire et poétique chanté dans la Grotte préhistorique, vibrez à l’écoute d’une histoire bouleversante, drôle et pétillante. Émotions garanties !

Adultes et enfants à partir de 8 ans | Durée : 1h | Tarif : 5 € / personne | Réservation obligatoire

Samedi 25 mai, 18h : balade-conférence « géologie dans les grottes » avec David Brocot, animateur du Centre Eden

Découvrez les différentes roches présentes dans la grotte préhistorique et celle de la rivière souterraine.

Adultes et enfants à partir de 15 ans | Durée : 1h | Tarif : gratuit | Réservation obligatoire

135 route de Donzy | 71260 Azé

Infos et réservations obligatoires : www.grottes-aze71.fr ou au 03 85 33 32 23