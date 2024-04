Retour sur la Pizza Party Musical à la Maison de quartier du Plateau-Stade-Clairs-Logis

Dans le cadre de sa thématique «Légendes gourmandes» qui avait lieu du 16 au 19 avril à Chalon-sur-Saône, l'équipe de la Maison de quartier du Plateau-Stade-Clairs-Logis donnait rendez-vous aux habitants du quartier du Stade pour un jeudi d'anthologie. Plus de détails avec Info Chalon.

Durant cette période de vacances scolaires, l'équipe de la Maison de quartier du Plateau-Stade-Clairs-Logis a proposé plusieurs activités que vous soyez seul, en famille ou entre amis.

Des activités comme la confection de cake pop, de carottes gourmandes ou encore de mini-tablettes de chocolat, dans le cadre de sa thématique «Légendes gourmandes».

Et pour finir cette semaine en beauté, les habitants des quartiers du Stade-Fontaine aux Loups, du Plateau et des Clairs-Logis se sont vus proposés une soirée pizza et des jeux musicaux... ou plutôt une Pizza Party Musical.

Ainsi, les 40 convives issus de ces trois quartiers ont pu confectionner leur propre pizza avant de les déguster, le tout pendant un blind-test et d'autres animations musicales.

L'objection étant de créer du lien social «pour et entre habitants», comme nous l'explique Makhan Kanté, un des animateurs de la Maison de quartier.

«Un objectif concrètement atteint au vu de la mixité du public : des enfants, des mamans et même des papas», précise ce dernier.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati