AVIS DE DECES - Madame Lucienne JUSSIAUX née CORGET

Saint-Rémy, Champforgeuil

Gérard et Marinette JUSSIAUX, Michel JUSSIAUX, ses enfants ; Sylvie et Olivier (†),

Agnès et Raphaël,

ses petits-enfants ;

Anaïs, Romain et Anya,

Marine et Enzo, Maxence,

ses arrière-petits-enfants ;

Livio, son arrière-arrière-petit-fils ; ses nièces et neveux, ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décèsde Madame

Lucienne JUSSIAUX

née CORGET

ancienne épicière et postière de Saint-Rémy

à l’âge de 102 ans.

Ses obsèques auront lieu en l’église du Bourg de Saint-Rémy le lundi 29 avril 2024, à 10 heures.

Nous rappelons à votre souvenir Georges

son époux, décédé en 2010.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

Une urne sera déposée pour recevoir des dons au profit des personnes handicapées.

La famille remercie sincèrement toutes les personnes qui désirent l’accompagner à son dernier voyage et remercie l’ensemble du personnel des Amaltides de Châtenoy-le-Royal pour sa gentillesse et son dévouement. Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Pompes Funèbres Guillon Chalon/Saône / St-Gengoux- Le-National

Crissey / Sennecey-Le-Grand www.pfguillon.fr - 03 85 48 29 37