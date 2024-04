Comment aller vers une transition durable libérée des énergies fossiles ? Prochain mardi alternatif le 14 mai à Chalon

Emmanuelle Cheminat, Eco Thérapeute animera la Big Conf d’Avenir Climatique, une soirée qui permet de faire le point sur les enjeux énergie-climat, et l’impasse des énergies fossiles. Après avoir abordé les freins au changement, et l’étroite relation entre le dérèglement climatique et le mode de vie occidental, l’accent sera mis sur les pistes de solution, les leviers de la conscience à l'action, et les co-bénéfices de la transition. Comment aller vers une transition désirable et joyeuse, libérée des énergies fossiles ? Une soirée interactive, antidépressive et accessible à tous !