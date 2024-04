Mairies, CCAS, Comités de Quartiers… avec la boutique ‘Vins et Chocolats’ & les Esats de Saône et Loire, offrez pour les ainés des coffrets gastronomiques et solidaires

Venez le 3 mai 2024 à 19 heures, participer à la grande soirée de dégustation

Un coffret gourmand de la cave Vins et Chocolats, c’est offrir aux anciens un cadeau raffiné, qui apporte le meilleur de la gastronomie sans transiger sur la qualité.

Pour sa 3ème édition en partenariat avec les Esats de Saône-et-Loire, concept récompensé en 2022 par la remise du trophée Handi-Insertion ‘Coup de Cœur’ du jury, vous participez en même temps à une grande action de solidarité. En effet, les coffrets des ‘Ainés’ sont confectionnés par nos Esats de Saône-et-Loire, des personnes en situation de handicap qui sont pleinement intégrées dans la conception des colis.

Christine, propriétaire de la cave Vins et Chocolats située 26 route de Lyon à Saint Rémy est à l’initiative de ce concept qui relie nos ainés et les personnes en situation de handicap. Cette action réalisée avec le cœur, reflète les valeurs importantes de l’initiatrice de ce partenariat qui sont la bienveillance, la solidarité et le respect des différences.

Cette année, un nouveau partenaire a rejoint ce projet, la Régie de Quartier de l’Ouest Chalonnais, une structure d’insertion par l’activité économique qui permettra grâce à son atelier de fabrication et à partir de matériaux de récupération, de créer des cartes de vœux sur cartons gravés au laser qui pourront être insérées dans le coffret des anciens.

Alors vous aussi, le 3 mai à 19 heures, venez assister à la soirée de présentation des coffrets et à la dégustation des produits du terroir : Terrines, plats cuisinés, confitures, biscuits, salés et sucrés, chocolats, vins… mais aussi découvrir les cartes de vœux.

Contactez dès à présent la cave ‘Vins et Chocolats’, 26 route de Lyon à Saint Rémy par téléphone au 03 85 93 39 03 ou par mail: [email protected]

La cave ‘Vins et Chocolats’ remercie l’ensemble des Comités de quartier, mairies et CCAS pour leur confiance.

Coffret le solo

Coffret le duo

Publi-information