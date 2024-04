Pot de remerciement pour le char de Carnaval des bénévoles de la Maison de quartier des Aubépins

Après la belle réussite du char réalisé par les maisons de quartier des Aubépins et du Centre, l'heure était vendredi soir aux remerciements et à la projection du film de l'événement. Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 26 avril, 18 heures, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône s'est rendu à la Maison de quartier des Aubépins pour un pot de remerciements et la projection d'un film consacré au char de Carnaval réalisé par les maisons de quartier des Aubépins et du Centre.

Une projection qui a eu lieu en présence de Jean-Michel Morandière, l'adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Isabel Paulo, la conseillère municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, la conseillère déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de l'adjoint en charge du monde associatif et de l'e-administration, Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de l'adjoint en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Evelyne Lefebvre, l'adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Annie Coulon, la conseillère municipale déléguée aux personnes âgées et à l'accompagnement du handicap auprès de Bruno Legourd, le Premier Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Solène Darnaughuilhem, la directrice de la Vie Scolaire, et Benjamin Laberthe, le responsable de la Maison de quartier des Aubépins.

L'occasion pour le maire de remercier l'équipe d'habitants du quartier des Aubépins qui ont si bien œuvré, les agents de la Ville qui les ont accompagnés, et le Comité des fêtes de Chalon-sur-Saône qui les a accueillis sur le défilé de Carnaval.

Une initiative qui pourrait bien avoir une suite en vue du Carnaval de 2025.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati