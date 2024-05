Du fromage râpé contaminé à la listeria...

Selon le site Rappel Conso, ces produits doivent être ramenés en magasin. Les produits ont été commercialisés dans les magasins Intermarché entre le 17 et le 24 avril 2024 dans les départements suivants: Aisne, Ardenne, Aube, Calvados, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côte-d'Or, Dordogne, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Loiret, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Bas-Rhin, Haute-Saône, Sarthe, Paris, Seine-et-Marne, Deux-Sèvres, Somme, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne et le Val-d'Oise. Du côté de Netto, seul le lot 107B est concerné, celui-ci possède une date de durabilité minimale au 26 juin 2024 et a été vendu entre 17 et le 24 avril 2024 dans les départements suivants: Aisne, Ardenne, Aube, Côte-d'Armor, Finistère, Gironde, Ille-et-Vilaine, Landes, Loire-Atlantique, Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nord, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atalntiques, Hautes-Pyrénées et la Somme.