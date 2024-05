AVIS DE DECES - Monsieur Antonio DA SILVA ALVES

GERGY



Marie Helène (Café du Pont) et

Antonio CAETANO,

ses parents ;

Fernande et Alain EUVRARD,

sa sœur et son beau-frère ;

Raphaël CAETANO, son frère ;

ses oncles et tantes ;

son neveu ;

ses cousins et cousines ;

ainsi que toute la famille, ont la douleur de vous faire part du décès

Monsieur Antonio DA SILVA ALVES

dit " Tony "

survenu à l'âge de 52 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le jeudi 2 mai à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey .

Fleurs naturelles seulement.

Antonio repose à la chambre funéraire de Ciel,

ZA charbonneau.

La famille remercie les ambulances Berthelard, les infirmières de Verdun, son infirmière Marie-Françoise , la pharmacie de Gergy, les infirmières de l'hôpital privé Sainte-Marie, pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.