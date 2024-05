Un guidon pour l’espoir... 2ème édition - Un défi sportif et solidaire

Le 26 mai 2024, Didier, le papa de Marie et Alexis, le frère de Marie, prendront le départ à Givry pour un parcours de 2000 km à vélo pour rejoindre Olympie, quoi de mieux comme destination l’année où Paris accueille les jeux olympiques. Après avoir pédalé jusqu’à Madrid en 2022, ils auront à cœur de relever ce défi pour :

 Sensibiliser aux cancers pédiatriques

 Récolter des fonds pour financer la recherche fondamentale sur les cancers pédiatriques plus précisément pour soutenir le réseau REACT4KIDS, réseau national français de recherche fondamentale et translationnelle sur les cancers des enfants et des jeunes, réseau qui regroupe plus de 400 chercheurs.

Cette 2ème édition vous propose quelques nouveautés

Lieu : Parc Oppenheim de Givry Programme de la matinée :

9h30 Echauffement pour tout le monde orchestré par Dana Vaïtiligom, marraine de l’association

9h45 Départ de Didier et Alexis. Vous pourrez les accompagner sur quelques kms, 10, 20 voire plus...

10h00 Départ pour une randonnée de 6 km avec sa chasse aux trésors pour les enfants

10h15 Départ pour une petite boucle pédestre de 3 km

Tarif : 5 € et gratuit pour tous les moins de 10 ans

Un dossard sera remis à tous les participants. Un T-shirt sera offert aux enfants si ils sont inscrits avant le 10 mai. Boisson et petit ravitaillement à l'arrivée

Maquillage au départ

Possibilité de vous restaurer sur place grâce à nos amis du club de Foot de Givry/Saint Désert, n’oubliez-pas de réserver votre burger/frites en vous inscrivant.

Pourquoi à vélo ?

Parce que c’est un moyen de transport écoresponsable qui permet de faire de belles rencontres humaines, de vivre le moment présent.

Munis chacun d’un vélo de type VTT, ils vont parcourir les routes de France, de suisse d’Italie et de Grèce, au total près de 2000 km avec un dénivelé positif de 18000m.

Ils se donnent une vingtaine de jours de pédalage pour relever ce défi. Sur leur parcours, ils espèrent faire des rencontres riches en partage et en humanité.

Cette expérience peut être modestement vu comme l‘allégorie d’un cheminement médical : partir vers on ne sait quoi mais sur des chemins plus ou moins anticipés avec un but ultime l’arrivée (la guérison) avec tout ce que cela comporte de douleur, de fatigue, de questions, d’espoir.

Les parrains pour ce défi :

Arthur Bauchet : il est triple champion paralympique de la descente, du Super-Combiné et du slalom à Pékin en 2022

Nelson Monfort : animateur et journaliste sportif.

Qui sont-ils ?

Deux mecs père et fils, deux vélos, comme un fil bleu, une évidence...

Marie, leur étoile, apprend qu’elle a un lymphome début août 2015. Elle en décédera malheureusement le 19 Août 2016 après un an de combat exemplaire contre la maladie.

L’association givrotine « Le Rêve de Marie Dream » a été créée en 2017.

ette année, vous pourrez pédaler, courir ou marcher seul, en famille, entre amis, collègues ou associations.

Ambiance festive assurée.

Pour mener à bien ses missions, il leur faut trouver des fonds en menant des actions, en créant des manifestations.

L’idée de ce défi sportif s’impose à nouveau, comme une évidence.

Les inscriptions sont ouvertes, alors n'hésitez pas à nous rejoindre pour une matinée solidaire où la bonne humeur sera le mot d'ordre.

C’est lorsqu’un Rêve est partagé qu’il commence à devenir Réalité, c’est pour cela que l’association continuera d’œuvrer car il y a encore beaucoup de choses à faire pour tellement d’enfants.

ENSEMBLE TOUT DEVIENT POSSIBLE

Renseignements et inscriptions possibles sur le site : www.le-reve-de-marie-dream.fr