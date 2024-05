Belle journée intergénérationnelle pour Souffle d'Or à Chalon

Nous sommes ravis de partager avec vous le succès éclatant de notre récente Journée Intergénérationnelle organisé par Souffle d'Or Service à la personne qui s'est tenue le 3 avril 2024. Cet événement a été une célébration de la diversité e tde l'inclusion, réunissant des participants de tous âges pour une journée inoubliable remplie de joie et de complicité. Au cœur de cette journée se trouvaient nos bénévoles dévoués de la Protection Civile, dont nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude. Trois membres en particulier, Julie Fourneau, Corentin Tissier et Peggy Laugerette Responsable adjointe de la Protection Civile, ont été des piliers essentiels dans la coordination et la réussite de cet événement. Leur engagement et leur dévouement ont contribué de manière significative à rendre cette journée aussi spéciale et mémorable.



Nous souhaitons également adresser un sincère remerciement à Handisport pour leur générosité sans faille. Leur prêt de véhicule pour le transport des personnes à mobilité réduite a été d'une aide précieuse, permettant à chacun de participer pleinement aux activités de la journée.



Nous sommes également reconnaissants envers K'Dance pour leur participation dynamique. Leurs deux groupes de danseuses de danse pompon ont ajouté une touche de grâce et de vivacité à l'événement, captivant les spectateurs de tous âges.



Nous avons vu des générations se mêler, brisant les barrières de l'isolement et créant des liens uniques et durables. Le mélange de générations a été un véritable succès, apportant une richesse d'expériences et de perspectives qui ont enrichi cette journée d'une manière indescriptible.



Ensemble, nous avons partagé des moments précieux, ri, appris et créé des souvenirs

qui resteront gravés dans nos cœurs pour les années à venir. Cette journée exceptionnelle n'aurait pas été possible sans la contribution de chacun d'entre vous, et nous tenons à vous remercier du fond du cœur p o u rvotre participation et votre soutien.



Nous espérons que cette Journée Intergénérationnelle restera dans vos souvenirs comme unejournée de connexion, d'amitié et de bonheur partagé. Merci encore à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, et nous sommes impatients de vous retrouver lors de nos prochaines initiatives.