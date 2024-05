L’Harmonie St Rémy/Les Charreaux a déambulé pour son mythique défilé du 1ér Mai dans les rues du quartier des Charreaux.

Ce mercredi matin 1er mai, les musiciens de l’Harmonie St Rémy/Les Charreaux ont déambulé dans les rues des Charreaux. Traditionnellement, le départ se fait depuis la place de la salle des fêtes pour un parcours dans le quartier établi cette année par Valérie Villeboeuf, parcours entrecoupé de quelques arrêts pour reprendre des forces après les sympathiques petites rues en côte.

Les musiciens et leurs morceaux de musique festive ont dû réveiller celles et ceux qui pensaient faire grasse-matinée, mais c’est une tradition dans ce quartier, les enfants de l’école de musique de l’Harmonie distribuent des petits bouquets de muguets pour le 1er Mai. Le muguet a été ramassé par des équipes de musiciens et des bénévoles, à l’instar de Thérèse Bretin, habitante du quartier, qui contribue depuis très longtemps au ramassage et à la confection des gros bouquets.

Thérèse et sa petite-fille en pleine distribution du bouquet porte-bonheur.

Angeline, reine 2024 du quartier des Charreaux, était présente et a accompagné les musiciens une grande partie de la matinée.

Le président de l’Harmonie, les chefs et les musiciens adressent leur gratitude et leurs remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la bonne ambiance de cette journée, tout particulièrement les ramasseurs de muguet, et les personnes qui les ont accueillis lors des poses : Simone, les "Copains d’abord", l’Amicale du quartier et Valérie.

Les fonds récoltés grâce à la générosité des habitants vont, une fois de plus, aider au bon fonctionnement de l’école de musique.

C.Cléaux