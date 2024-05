Remise de chèque par le Club des Centurions à l'association «30 jours de mer»

Le dimanche 24 mars 2024, les joueurs du club de football américain des Centurions de Chalon-sur-Saône affrontaient leurs voisins, les Marshals de Mâcon, une journée exceptionnelle pour le compte de la 4ème journée du championnat Bourgogne Franche-Comté et au profit de «30 jours de mer».

Cette association s'engage à soutenir les blessés de guerre dans leur chemin de reconstruction physique et mentale, en utilisant la voile comme moyen thérapeutique.

À l'origine de cette initiative, Bastien Vincent, le coach des Centurions, qui a voulu imiter la tradition américaine des matchs au profit des forcées armées.

Une initiative saluée par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, Dominique Melin, la vice-présidente du Grand Chalon en charge des sports qui représentait Sébastien Martin, le président du Grand Chalon, et que la Ville et le Grand Chalon ont souhaité également mettre en avant et soutenir.

Le jeudi 2 mai 2024, Alpha Diakite, le président de l'association «30 jours de mer» était invité à une remise de chèque d'un montant de 1000 euros, suite à l'organisation de ce match caritatif, en présence d'élus et de représentants de la Base pétrolière interarmées (BPIA) de Chalon-sur-Saône.

Étaient notamment présents, Bruno Legourd, le premier adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, de la défense des victimes et de l'administration générale, Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, Dominique Rougeron, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, et Monique Brédoire, la conseillère municipale déléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, Jessy Demassey, le président des Centurions de Chalon-sur-Saône, et l'ingénieur en chef de 1ère classe Teddy Biri, chef de corps de la Base Pétrolière Interarmées et commandant d'armes de la Place de Chalon-sur-Saône.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati