La journée des fiscalistes fixée au 16 mai à Chalon

Comme chaque année, la Conférence des bâtonniers et le Barreau de Paris renouvellent la Journée des fiscalistes à l’occasion de laquelle les avocats se mettent au service du contribuable dans le cadre de consultations gratuites, afin de les aider à remplir leur déclaration de revenus (modalités de déclaration en ligne, crédits d'impôts, réductions d'impôts, déclarations de revenus fonciers, etc.).

Cette opération, menée par les barreaux français depuis près d’une quinzaine d’années se tiendra le jeudi 16 mai 2024.

Ces consultations gratuites, confidentielles et sans rendez-vous préalable se dérouleront à la Mairie de Chalon-sur-Saône, Place de l’Hôtel de Ville (s’adresser à l’accueil) de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.