Gaspard Bidault gagne la manche chalonnaise du Trophée des Crémants de Bourgogne

Décidément le « 18 trous » du Golf de la Roseraie semble réussir à Gaspard Bidault. Un mois après avoir gagné la coupe Allex, le sociétaire du Golf de Beaune Levernois a encore une fois damé le pion aux golfeurs locaux, en remportant la manche qualificative chalonnaise du Trophée des Crémants de Bourgogne.

Le Beaunois a profité d’une fin de parcours particulièrement difficile d’Amaury Lavollée, avec notamment trois triples bogeys sur les quatre derniers trous, pour logiquement s’imposer et gagner son billet pour la finale de la compétition organisée par l’Union des Producteurs et Elaborateurs de Crémants de Bourgogne (UPECB) depuis 2012. Une finale qui se déroulera le 5 octobre prochain sur les greens du Golf de Mâcon La Salle.

Douze qualifiés

Gaspard Bidault, Thibault Bouyssou et Patrice Renaud (1re série messieurs), Paul Antunes, Dominique Boulisset, David Philippe et Dominique Bianco (2e série messieurs), Jean Pierre Martin et Philippe Nollot (3e série messieurs), Hélène Bouyssou (1re série dames), Brigitte Brelaud et Véronique Forin (2e série dames) défendront ainsi leurs chances face aux qualifiés des six autres golfs participant au Trophée des Crémants de Bourgogne 2024, à savoir Avoise, Beaune Levernois, Chailly, Dijon Bourgogne, Lyon Salvagny et Mâcon La Salle. Précisons que les joueurs et les joueuses de moins de 18 ans, comme les saisons précédentes, ne sont pas autorisés à participer à la finale mâconnaise, loi Evin oblige.

La réussite au rendez-vous

Avant de laisser le micro à Jonathan Bidault, manager du Golf de la Roseraie, pour la proclamation des résultats, Pierre Guyon, vice-président, représentant Carl Fraselle, président de l’AS Golf, et Florian Migeon, directeur du marketing de Famille Piffaut Vins & Domaines (nouvelle identité du groupe Veuve Ambal), se sont félicités de la réussite de cette nouvelle édition, la treizième. Une participation satisfaisante avec pas moins d’une cinquantaine d’inscrits. Une météo plus clémente que les jours précédents… et les jours d’après ! Un parcours qui retrouve ses attraits grâce aux efforts du greenkeeper et des jardiniers des espaces verts du Grand Chalon. Une belle dotation… en bouteilles de crémant ! Tout était en effet réuni pour faire de ce premier dimanche de mai une agréable journée golfique.

Les résultats

1re série dames : brut : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 18 ; net : 1. Hélène Bouyssou (Chalon) 34.

2e série dames : brut : 1. Véronique Forin (Chalon) 14 ; net : 1. Brigitte Brelaud (Chalon) 34, 2. Véronique Forin (Chalon) 34.

1re série messieurs : brut : 1. Gaspard Bidault (Beaune) 26, 2. Amaury Lavollée (Chalon) 24 ; net : 1. Gaspard Bidault (Beaune) 31, 2. Thibault Bouyssou (Chalon) 30.

2e série messieurs : brut : 1. Paul Georges Antunes (Superflu) 25 ; net : 1. David Philippe (Chalon) 39, 2. Dominique Bianco (Chalon) 37, 3. Jean-Paul Forin (Chalon) 37, 4. Dominique Boulisset (Chalon) 37, 5. Eric Morin (Chalon) 36, 6. Arnaud Nicolle (Chalon) 36, 7. Paul Georges Antunes (Superflu) 35, 8. Thomas Alamelama (Chalon) 35.

3e série messieurs : brut : 1. André Dugenest (Chalon) 5 ; net : 1. André Dugenest (Chalon) 41, 2. Philippe Nollot (Chalon) 34.

Gabriel-Henri THEULOT