Retrouvez toute la programmation du festival des Tréteaux de Pontus

Au château de Bissy sur Fley les 24, 25 et 26 mai, il se déroulera également au château de Savianges le 8 juin puis au château de Saint Germain les Buxy le 9 juin.

Au programme :

- du théâtre avec les compagnies du Bonheur Vert, 800 Litres de Paille, La Sapphirina, Les Yeux Verts et le collectif Sans Attendre

- de la musique avec Does with Bobs, Maria Mix Band, le trio Biznaga, Azalée

- de la poésie avec la Cie Vagabonde

- des courts métrages proposés par les élèves de différents lycées de la région sur les violences H/F, suivis de débats