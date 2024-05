L'ASMM a fêté son titre en D2 et son accession à la D1

Ce mercredi 8 mai au stade du champ Ladoit à Mercurey, rendez-vous était donné pour fêter cette superbe saison sportive. L'équipe fanion recevait en match en retard Demigny avec une victoire 3 à 1 pour les joueurs d'Anthony Morlot et de son Adjoint Manu restant invaincus à 2 matchs de la fin, avant de faire sauter les bouchons. L'équipe du Président Michelot tient à remercier publiquement celles et ceux qui ont oeuvré à la pleine réussite de cette jourée, les supporters, parents, partenaires et enfants de toutes les catégories. Avec un titre de Champion de D2, l'équipe évoluera en D1 la saison prochaine alors que l'équipe réserve peut toujours jouer la montée en D2, ce qui serait la cerise sur le gâteau.