Leto Punk Poésie investit l'Espace des Arts

L'artiste chalonnais, peintre, sculpteur, graffeur, rappeur... expose 'My love 2.0 - La grotte' jusqu'au 22 juin.

Programmée dans le cadre du focus 'Cultures Urbaines', cette exposition est visible en accès libre du mardi au samedi de 10h à 13h et de 14h30 à 18H. 2 visites guidées par l'artiste sont prévues, les jeudi 16 mai à 18h45 et le samedi 1er juin à 17h (infos-résas : 03 85 42 52 12 ).

Grâce au talent de Léto Punk Poésie, c'est une exposition, multiforme, a pris possession de l'Espace des Arts, 5B avenue Nicéphore Niépce, de l'espace le plus visible "aux lieux les plus insolites et moins connus du public".

A voir absolument.