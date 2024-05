AVIS DE DECES - Monsieur Domiziano FERROTTI

CHAGNY - FONTAINES



Luca, son épouse ;

Annie et Bruno,

François et Patricia,

ses enfants ;

Benjamin, Romain, Marion,

Matthieu, ses petits-enfants ;

Marcello, son frère

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Domiziano FERROTTI

survenu à l'âge de 69 ans.

Ses obsèques seront célébrées jeudi 16 mai, à 15 heures, en l'église de Fontaines.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie l'ensemble du personnel soignant du S.M.R. Marguerite Boucicaut et des services Pneumologie et Soins Intensifs du CHU de Dijon pour leurs bons soins ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.