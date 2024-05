AVIS DE DECES - Madame Henriette GENELOT née CHATOT

GERGY



Daniel, son époux ;

Gérard et Mauricette,

Christian(†) et Nathalie,

Hubert, Isabelle et Jean-Luc,

Roselyne et Sylvain,

Agnès et Vladimir,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Henriette GENELOT

née CHATOT

survenu à l'âge de 86 ans.

Elle rejoint son fils Christian décédé le 16 septembre 2023.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 17 mai, à 10h30, en l'Eglise de Gergy suivies de la crémation à 14 heures.

Henriette repose à la chambre funéraire de Ciel, 6, Z.A. de Charbonneau.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie ses infirmières à domicile pour leurs bons soins ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.