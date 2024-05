USINERIE PARTNERS - Vendredi 17 mai, rencontrez les acteurs de l’écosystème de l’innovation et de l’entrepreneuriat de Bourgogne-Franche-Comté

Votre entreprise innove ? Vous êtes un porteur de projet innovant ? Une start-up ? Un étudiant en sortie d’études sur la voie de l’entrepreneuriat ? Quel que soit votre profil, faites-vous conseiller, accompagner, financer ! L'Usinerie Partners vous met en relation avec les structures régionales à solliciter selon votre projet et sa maturité.



Temps forts :

- Présentation flash des experts

- Témoignages inspirants d'entreprises et de start-ups

​-​ Atelier speed-meeting

Ils vous partageront leur expérience !



François Raguin, Directeur Général Adjoint en charge de R&I, avant-projets, projets, bureau d’étude, achat, fabrication, de Pinette PEI, entreprise industrielle qui a lancé un centre de recherche et développement pour le développement des matériaux composites et l’allègement des aéronefs et véhicules.



Anthony Siracusa, Fondateur et Designer de la start-up Flip Flap | Vêtements à faible impact sensoriel spécialisée dans les vêtements adaptés aux enfants et adultes souffrant de trouble du spectre autistique (TSA), hypersensibilité et malvoyance.



Louis Jeannin, Cofondateur de Foxar, start-up spécialisée dans la création de contenus pédagogiques numériques, en 3D, animés, interactifs et en Réalité Augmentée, pour une meilleure visualisation et compréhension du programme scolaire, des programmes de formation, et du monde en général.

POUR VOUS INSCRIRE