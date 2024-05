Samedi 18 mai, le centre EDEN à Cuisery participe à la nuit des musées.

Vous souvenez-vous du film « une nuit au musée » ? C’est le même type d’aventure que vous propose le Centre Eden

De 17 h à 20 h 30

VISITE DU MUSÉE – entrée gratuite

Avis aux curieux et aux passionnés de la nature ! En route pour le cabinet de curiosité, les 5 salles thématiques présentant animaux, insectes et plantes de la Bourgogne et la nouvelle exposition temporaire Plantes et légendes ! À travers elle, découvrez la profonde connexion entre l’homme et la nature ainsi que la manière dont elle a toujours joué un rôle central dans notre culture et imagination.

A 21 h – Au Palace

SPECTACLE « MAGIC MUSÉEM 2 » PAR PIERREFEU – entrée 5 €( à régler avant le spectacle au centre EDEN )

Palace de Cuisery | Place d’Armes | Cuisery

Durée : 1h | À partir de 5 ans

Derrière sa façade, le Magic Muséum cache un secret des plus stupéfiants. Il compte dans ses collections une antique tablette égyptienne. Celle-ci est dotée de pouvoirs surprenants dont le plus grand est de donner vie aux objets du musée une fois la nuit tombée. Thomasse, le magicien du XIXe siècle, va être confronté au réveil malencontreux du coffre d’Anubis qui va bouleverser la nuit. Chevalier, aviatrice, animaux décident de sauver le musée... La visite risque d’être agitée !

Magic Muséum 2 est un spectacle de magie, oui mais pas uniquement ! C’est également un show théâtralisé dont vos enfants et vous-mêmes serez acteurs, le tout grâce à une magie innovante et dynamique. Un spectacle théâtralisé où la poésie côtoie une magie étonnante et où le rire n’est jamais loin.