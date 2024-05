Aubert de Villaine rend hommage à Bernard Pivot

Hommage à Bernard Pivot

Par Aubert de Villaine, Président d’honneur de l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne – Patrimoine mondial



« C’est avec une très grande émotion et beaucoup de tristesse qu’à l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne, nous avons appris la nouvelle du décès de notre ami Bernard Pivot. Président de notre comité de soutien à la candidature des Climats de Bourgogne à la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco, il fut bien plus qu’un président, un ami, un membre de la famille que nous avions constituée autour de ce grand dossier. Sa sollicitude nous a accompagnés tout au long des 9 années de travail, faites de hauts et de bas, qui ont précédé le succès final en 2015. Avec son sens de la formule courte, dense et concentrée, il donnait le ton au moment où il le fallait, comme lorsqu’il lança sa célèbre apostrophe : « En Bourgogne, quand on parle de climat, on ne lève pas les yeux vers le ciel, on les baisse vers la terre » qui fut suivie de bien d’autres. Il nous rassurait quand nous essuyions un échec : « De ce mal, vous verrez, il sortira un bien ! », nous disait-il. Les moments passés en sa compagnie ne seront jamais oubliés, ni sa bienveillance, ni l’intelligence de sa conversation, ni sa bonne humeur chaleureuse, ni son humour souriant. Il aimait la Bourgogne et ses vins. Une dégustation en cave en sa compagnie était un régal : son amour des mots et son amour du vin se confondaient en sa personne et il en sortait des étincelles verbales inoubliables… Il était, profondément, un homme de bien, un homme généreux, nous avons beaucoup reçu de lui. Ses funérailles ont lieu ce mardi 14 mai, en ce printemps qu’il aimait tant, dans son fief de Quincié-en-Beaujolais. Nous adressons nos très sincères condoléances et notre profonde sympathie à sa famille et tout spécialement à Agnès et Cécile Pivot, ses filles aimées. »