Grève au lycée Émiland Gauthey face à la valse des proviseurs

«Cinq proviseurs en cinq ans, ça suffit maintenant !» Hier, des personnels du lycée ont défilé devant les grilles de l'établissement afin de dénoncer cette étrange situation et demander le maintien du proviseur actuel, Frédéric-René Scherrer, arrivé après les vacances d'automne 2023. Plus de détails avec Info Chalon.

Mardi 14 mai, des personnels du lycée Émiland Gauthey se sont rassemblés devant les grilles de l'Ancien Collège pour demander la fin de la valse des personnels de direction. L'établissement connaît une décennie durant laquelle les changements de personnel de direction (et administratif) sont coutumiers avec 5 proviseurs en 7 ans et 3 intendants en 5 ans.

S'il fallait illustrer ce fait, la proviseur adjointe, Armelle Demortière, et l'intendante, Bérangère Diot-Boudard, quittaient l'établissement en août 2023 et en novembre 2023, la proviseure, Valérie Servissole, en place depuis 2021, partait à son tour. La précédente proviseure, Sophie Maraux, était restée, quant à elle deux ans, de 2019 à 2021. Son prédécesseur Bernard Poirier ne restait qu'une année (2018-2019). Frédéric Battle a été en poste de 2016 à 2018.

Depuis Elysabeth Andrée, en poste jusqu'en août 2016, cette valse des personnels de direction engendre une perte d'expérience, des changements de méthode de travail auxquels les enseignants et le personnel du lycée doivent s'adapter, de nombreux dossiers et problématiques qu'il faut reprendre et redécouvrir, avec le travail conséquent que cela génère pour tous.

«Nous sommes las de ces changements habituels», nous confie un enseignant.

(Plus de détails à paraître dans cet article)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati