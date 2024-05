«On est submergé par la drogue... 240.000 personnes en vivent en France… Il faut taper les trafiquants au portefeuille»

On peut estimer à environ près de 2000 le nombre de personnes vivant du narcotrafic en Saône et Loire… Face à l’ampleur du phénomène, 35 mesures sont préconisées. Mais il faut surtout des moyens humains, matériels et techniques. Avec aussi la création d’un parquet national anti stupéfiants rappelle le sénateur Jérôme Durain.