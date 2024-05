La Galerie Saint-Jean accueille une exposition consacrée à Henri Guibal peinture à l’huile et à Dominique Allain

« Henri Guibal est né en 1947. Son œuvre mûrit comme la figure s’épanouit, pleine et généreuse, gorgée de plaisir. A 15 ans il copiait Vlaminck. Il traque dans le mouvement des corps emportés dans la peinture, arrêtés au bord de l’abstrait à une certaine époque, qu’il poursuit aujourd’hui sur des rivages pris dans la matière, couleur et collages : tout le kaléidoscope de sa mémoire. Les collages débordent le cadre du papier comme la peinture la toile sur le mur lorsqu’il peint, expression hors limite dans l’espace comme dans le temps. Pour lui, « Peindre c’est beaucoup plus enlever que rajouter ». C’est à l’écoute de ses désirs, ordonner le bouillonnement de son plaisir. La figure ne se laisse pas abandonner, femme qui l’obsède, toujours redécouverte, à travers laquelle il résout ses paradoxes et exprime une unique volupté.

Dominique Allain, né le 18 décembre 1952 près de Paris, est un céramiste, sculpteur français. Il apprend la céramique dès l'âge de 10 ans auprès de Pierre Gavini... Durant 10 années, il apprendra auprès de ce grand céramiste, le tournage, la poterie, l'émail... Après avoir délaissé la céramique quelques années, il y reviendra à partir de 1976. Depuis 2000, il se consacre essentiellement au Raku, technique de céramique japonaise. Allain excelle dans cette technique qu’il maitrise parfaitement et peux ainsi donner libre cours à son imagination pour créer des personnages au corps abimés et déformés qu’il sublime en couleur. »

Texte transmis par Isabelle Nollot pour publication, photos SBR.