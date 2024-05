A Chalon, partez à la découverte des "Instants de La Chapelle"

Nouveaux rendez-vous proposés par la Bibliothèque de Chalon-sur-Saône, de mai à septembre à la Chapelle de la Colombière, les "Instants de la Chapelle" permettront de découvrir des sujets variés via des lectures (textes littéraires, documentaires, témoignages) qui pourront parfois être accompagnés d'intermèdes musicaux, de jeux, etc. Ces Instants, animés par des bibliothécaires, se teindront le samedi matin de 10h à 11h. Rendez-vous donné à 10h devant la Chapelle de la Colombière au

72 rue d'Autun.



Le premier sujet permettra de découvrir le samedi 25 mai, un aspect méconnu de la culture allemande : "les corporations étudiantes allemandes", qui forment encore une partie non négligeable des élites politiques, administratives et culturelles allemandes, en transmettant un folklore atypique (mais ayant inspiré, par exemple, les fraternités des campus américains) et en pratiquant notamment le duel au sabre dans un cadre parfaitement légal.



Il s'agira d'alterner des explications et des lectures de textes littéraires (H. Mann, M. Twain, etc.) ou documentaires (N. Elias) ou encore de témoignages.



Inscriptions auprès de la bibliothèque au 03 85 90 51 50.



Attention : La Chapelle n'est pas accessible PMR et il n'y pas de toilettes.