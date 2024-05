AVIS DE DECES - Madame Georgette CHEVILLARD née CANNETTE

SAINT-MARCEL - AVIGNON - CORPEAU



Daniel et Patricia Chevillard,

Michel et Pascale Chevillard,

Chantal et Pierre Gianinetti,

ses enfants ;

ses petits-enfants,

ses arrière-petits-enfants ;

ses arrière-arrière-petits-enfants ;

et toute la famille, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Georgette CHEVILLARD

née CANNETTE

survenu le 18 mai,

à l'âge de 92 ans.

Un hommage lui sera rendu vendredi 24 mai, à 15h15,

en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Georgette repose au centre funéraire de Chalon sur Saône, 115 Avenue Boucicaut.

Ni plaques, ni fleurs.

La famille remercie par avance toutes les personnes qui prennent part à sa peine.