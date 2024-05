Attention aux fausses affaires sur internet... pour voler vos coordonnées bancaires !

Des publicités très alléchantes sur les réseaux sociaux, d'ailleurs très complaisants face à ces arnaqueurs, et le tour est joué. On vous propose des meubles notamment à prix démentiels, bradés à un tarif tellement attrayant que vous ne pouvez qu'être hameçonné. Au moment du paiment, il vous sera demander l'intégralité de votre carte de crédit... et le tour est joué ! La probabilité de recevoir l'article en question est réduite à peau de chagrin ! Soyez très vigilants face à ces pratiques !