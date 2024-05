« Maryline P », esthéticienne facialiste ouvre son salon rue Porte de Lyon.

Chalonnaise pure souche, Maryline Parrad vient d’ouvrir son salon d’esthéticienne facialiste au 11 rue Porte de Lyon à Chalon sur Saône. Forte de son expérience de 23 ans dans une parfumerie institut sélective, Maryline a pris la décision de s’installer à son compte comme « Facialiste », une spécialité qui consiste en un massage musculaire du visage.

Un parcours professionnel plein d’expérience pour Maryline Parrad. Ancienne élève du Collège Camille Chevalier, elle s’est ensuite orientée vers une Bac Sciences et Technologies de Laboratoire, option Chimie, puis elle obtient un BTS d’esthétique Cosmétologie, ce qui lui a ouvert les portes de cet Institut pour y rester 23 ans, preuve d’une belle stabilité et d’une qualité professionnelle reconnue.

Facialiste une vraie spécialité

Dans son salon feutré de la rue Porte de Lyon à l’enseigne « Maryline P. » tout est fait pour que les clientes soient à l’aise et détendues. Comme le sera ensuite le visage qui sera passé entre les mains de l’esthéticienne.

Il a fallu une formation importante au sein de l’Académie des facialistes. Une formation enseignée par des références en la matière que sont Delphine Langlois et Catherine Bourgeois.

Une technique de soins innovants dont le but est de stimuler les circuits lymphatiques et sanguins, les muscles faciaux afin de tonifier le visage. Un ensemble de savoir-faire qui s’inspirent de techniques reconnues et venant de différents coins du monde comme :

- le Kobi-do, un massage ancestral japonais;

- la Gua-Sha, un massage traditionnel chinois avec des outils en quartz rose,

- le Stretching facial pour atténuer les rides

- la Détox faciale, méthode de massage douces du visage.

Des soins prodigués en utilisant des produits Bio naturel et 100% clean pour rester dans l’air du temps et comme la Fête de Mères est toute proche, une belle idée de « carte cadeau » pour cette occasion.

Le charme des lieux et la gentillesse naturelle de Maryline qui se plait à dire : « Je vous accueille avec bienveillance dans un appartement chaleureux et cosy pour prendre soin de vous pendant une parenthèse de bien-être et de lâcher-prise permettant de vous recentrer »

JC Reynaud

Renseignements pratiques

Salon Maryline P. ,11 rue Porte de Lyon, 1er étage, 71100, Chalon sur Saône

Du lundi au samedi de 9h30 à 19h

Uniquement sur rendez-vous

Par le biais de Planity : Marilyne P facialiste

Par téléphone : 06 84 79 07 18

Par mail [email protected]