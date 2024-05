La nageuse du Cercle Nautique Chalonnais Blandine Boggio, médaille de bronze aux Championnats de France

Un bilan satisfaisant!

Du jeudi 16 au dimanche 19 mai 2024 se déroulait à Melun les Championnats de France Nationale 2 de natation. Côté chalonnais, le bilan de la compétition a été plutôt bon avec 6 nageurs qualifiés pour 9 records personnels, 1 podium, une qualifiée aux France Élite, 13 finales 2 FA / 5 FB / 6 FC et une 29ème place au classement national.

Félicitations aux six nageurs du Cercle Nautique Chalonnais, Blandine Boggio, Pauline Rougeot, Romane Gelin - Wunschel, Oscar Defois-Pernot, Constant Trimaille, Adan Rolet et à leurs performances et records personnels : Blandine (4) 200 mètres Dos, 200 mètres Papillon, 200 mètres 4 Nages, 400 mètres 4Nages, Oscar (1) 200 mètres Nage Libre, Romane (2) 200 mètres Nage Libre, 100 mètres Papillon, Adan (1) 100 mètres Nage Libre et Pauline (1) 400 mètres Nage Libre.

A noter, la médaille de Bronze de Blandine Boggio aux 400 mètres 4 Nages qui obtient son billet pour les Championnats de France Élite qui auront lieu du dimanche 16 au vendredi 19 juin à Chartres où elle rejoindra les 4 autres filles déjà qualifiées : Idaline Armatol, Jeanne-Lise Gauthier, Angèle Maumy et Laura-Blanka Nemeth.

J.P.B