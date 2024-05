AVIS DE DECES - Monsieur Jean Michel JOLY

DRACY-LE-FORT



Madame Françoise JOLY, son épouse ;

Monsieur Jean Louis JOLY, son fils et ses enfants ;

Monsieur et Madame Eric JOLY, son fils et sa belle-fille ;

Eva et Sacha, ses petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques JOLY, son frère et sa belle-sœur ;

Monsieur et Madame (†) Jean-Pierre FAGOT, son beau-frère et sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

le Rotary Chalon Bourgogne Niepce,



ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Jean Michel JOLY

survenu à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 24 mai 2024 à 14 heures, en l'église de Dracy le Fort.

Monsieur Jean Michel repose à la chambre funéraire de Dracy le Fort.

Ni fleurs, ni plaques.



Cet avis tient lieu e faire-part et de remerciements.